황정민, 요르단서 '교섭' 촬영 마치고 무사 귀국…음성·자가격리 중

[아시아경제 김봉주 인턴기자] 황정민이 요르단에서 영화 '교섭' 촬영을 마치고 지난 2일 무사히 귀국했다.

4일 영화계에 따르면 황정민은 지난 2일 인천국제공항을 통해 요르단에서 귀국해 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 검사를 받고 자가격리에 들어갔다. 황정민은 코로나19 검사 결과 음성 판정을 받았다.

황정민은 현빈 등과 함께 지난 7월 13일 전세기로 요르단으로 가 현지 자가격리 기간을 보낸 뒤 '교섭' 촬영에 돌입했다. '교섭'은 코로나19 확산으로 해외 이동이 어려워진 상황에서 한국영화 중 가장 먼저 해외 촬영을 시작해 주목받았다.

당초 '교섭'은 지난 3월 말 요르단에서 촬영을 시작할 예정이었으나 코로나19로 요르단 정부가 한국인 입국을 금지하면서 현지 촬영이 불발됐었다.

이에 '교섭'팀은 한국에서 먼저 촬영을 시작하는 한편, 요르단 정부와 지속적으로 논의한 끝에 7월부터 2~3개월간 촬영할 수 있는 허가를 받았다.

황정민은 주연을 맡은 JTBC드라마 '허쉬' 촬영 등이 예정돼 있어 다른 배우들보다 촬영을 먼저 끝내고 귀국했다고 전해졌다. 현빈 등 다른 배우들과 스태프들은 현지 촬영 일정으로 9월 중순께 귀국할 예정이다.

한편, 황정민은 자가격리 기간을 거쳐 '허쉬' 촬영에 들어가고, 현빈은 귀국한 뒤 후속작을 검토할 계획이다.

김봉주 인턴기자 patriotbong@asiae.co.kr