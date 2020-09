김남국 "추미애 보좌관 전화, 사실인 듯…외압은 아냐"

"(전화는) 부적절하지만 어떤 전화 했는지 여부가 더 중요"

[아시아경제 임주형 기자] 추미애 법무부 장관 아들 서모 씨의 군 복무 시절 특혜 의혹과 관련, 추 장관의 의원 시절 보좌관이 해당 부대에 전화를 걸었다는 의혹에 대해 여당에서 사실 인정과 함께 "부적절했다"는 의견이 나왔다.

김남국 더불어민주당 의원은 4일 MBC라디오 '김종배의 시선집중'에 출연해 추 장관 보좌관의 부대 전화 의혹에 대해 "국방부를 통해 제가 확인해 봤는데 (보좌관이) 전화를 건 것은 사실인 것 같다"고 시인했다.

다만 "사실 여부를 확인해 봤는데 '추미애 장관이 직접 지시한 것은 아니다'라고 한다"고 덧붙였다.

'그게 납득이 되는 설명인가'라는 진행자 지적에 김 의원은 "그 부분은 저도 부적절하다고 생각이 든다"면서도 "다만 누가 어떤 전화를 했는지, 이 부분이 제일 중요하다"고 말했다. 단순 서 씨의 병가 연장 여부를 문의한 것인지 부대 지휘관에 외압을 줄 의도는 없었다는 뜻으로 풀이된다.

김 의원은 "전화를 받은 지원장교와 통화를 했다고 하는데, 지원장교 말은 단순하게 병가를 쓸 수 있는지, 병가를 연장해서 쓸 수 있는지 물어봤다는 민원성 문의전화였다고 얘기한다"며 "외압이라고 보기는 어렵다"고 강조했다.

추 장관 아들의 휴가 기록이 제대로 갖춰져 있지 않다는 의혹에 대해서는 "병사들의 인사 관련 자료를 상세하게 기록하는 '국군 연통'에 해당 휴가에 대한 지휘관 승인 기록이 남아있다"고 설명했다.

그러면서 "군인이 휴가를 승인받고 나갔는데 부대가 행정상 기록을 누락했다고 군무이탈죄를 묻는 것은 황당하다"며 "(추 장관 아들 휴가에 대한) 문제제기가 적절하지 않다"고 덧붙였다.

김 의원의 이날 발언은 추 장관이 관련 의혹을 전면 부인해 왔던 것과 상반된다. 앞서 추 장관은 보좌관이 서 씨 군부대에 전화를 걸었다는 의혹에 대해 '그런 사실이 없다'는 취지로 일축한 바 있다.

추 장관은 지난 1일 국회에서 열린 예산결산특별위원회에 출석한 자리에서 박형수 국민의힘 의원이 '추 장관 보좌관이라고 밝힌 인물이 아들의 휴가를 전화로 요청했다는 보도가 있다'고 질의하자 "그런 사실이 있지 않다"며 "수사하면 명명백백 밝혀질 것"이라고 답했다.

'당시 보좌관을 통해 이같은 지시를 내렸나'라는 박 의원 질의에는 "보좌관이 그런 사적인 일에 지시를 받고 하겠나"라고 반문하기도 했다.

임주형 기자 skepped@asiae.co.kr