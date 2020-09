[아시아경제 오주연 기자] 아이엘사이언스 아이엘사이언스 307180 | 코스닥 증권정보 현재가 3,450 전일대비 245 등락률 -6.63% 거래량 2,025,811 전일가 3,695 2020.09.04 15:30 장마감 관련기사 아이엘사이언스, 대형 건설사 신규 아파트에 바이러스 살균 UVC LED 공급[클릭 e종목]"아이엘사이언스, 성장 모멘텀은 탈모치료기와 탈모샴푸"아이엘사이언스, 어헤즈 주식 5100주 취득…지분율 51% close 는 주식회사 말타니와 25억원 규모 LED 조명 모듈 및 부품 공급계약을 체결했다고 4일 공시했다. 이는 최근 매출액 대비 12.4%에 해당한다.

오주연 기자 moon170@asiae.co.kr