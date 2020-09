[신간안내]'더 셜리 클럽'·'제복의 소녀' 外

◆더 셜리 클럽= 이국에서 설희가 경험하는 연대와 사랑의 여행기. 영어식 이름 '셜리'로 연결되는 할머니들은 피부색과 세대 차이를 뛰어넘는다. 설희를 아끼고 감싸며 사랑을 찾는 용기를 준다. 눈길은 보라색 목소리의 S에게 향한다. 설희가 사랑을 느끼는 순간 연락도 없이 사라진다. 절실한 감정을 유발해 긴 여행의 성격을 송두리째 바꿔버린다.(박서련 지음/민음사)

◆제복의 소녀= '여자 기숙 학교'에 대한 클리셰를 문화 전반에 편입시킨 소설. 여성 제자와 교사의 동성애를 다룬다. 먼저 나온 영화 '제복의 처녀(1933)'보다 한층 복합적이다. 영화가 범한 선정적 해석을 경계하며 주인공 마누엘라의 삶을 입체적으로 조명한다. 영화에서는 삭제된 성장 과정과 가정의 상실, 최초의 동성애적 끌림 등이다.(크리스타 빈슬로 지음/박광자 옮김/민음사)

◆왕초보 유튜브 프리미어 프로= 동영상 편집을 단기간에 체득하는 방법을 소개한다. 프리미어 프로 설치부터 색 보정, 효과음, 특수효과 등의 기능까지 골고루 설명한다. 다양한 예제와 축적된 노하우로 빠른 이해를 돕는다. 스마트폰으로 QR코드를 찍으면 동영상 강의도 시청할 수 있다. 실습 위주로 교육해 시간과 비용을 아껴준다.(이하나 지음/진서원)

