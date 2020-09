[아시아경제 이현주 기자] 덕성여자대학교는 소속 커리어개발센터에서 여름방학 기간 중 학생들의 진로와 취업 지원을 위한 다양한 특강을 개최했다고 4일 밝혔다. 특강은 모두 화상회의 플랫폼 줌을 활용했으며 실시간 강의로 이뤄졌다. 중견기업 바로알기 특강 등 구직 정보와 공기업 통합 집중교육 등이 진행됐다.

이현주 기자 ecolhj@asiae.co.kr