현대차, 'IFA 2020' 첫 참가…"수소전기차로 탄소 배출 '0' 생태계 만들 것"

[아시아경제 성기호 기자] 현대자동차가 독일 베를린에서 열린 유럽 가전·IT 전시회 'IFA 2020' 에 처음으로 참가해 친환경차 기술 리더십을 기반으로 한 브랜드 비전을 선보였다.

현대차는 3일(현지시간) 'IFA 익스텐디드 스페이스 스페셜' 세션에서 '미래 연료, 수소 사회로 가는 길을 열다'라는 주제로 수소연료전지에 대한 온라인 토론을 진행했다. 이번 토론에는 알버트 비어만 현대차 연구개발본부 사장, 김세훈 현대차 연료전지사업부 전무, 마크 프레이뮬러 현대 하이드로젠 모빌리티 상무, 요르고 차치마르카키스 하이드로젠 유럽 사무총장 등 수소 산업 분야의 전문가 7명이 참석했다.

알버트 비어만 사장은 “현대차는 미래 모빌리티를 지속적으로 연구해 나가는 한편 전기차부터 수소전기차에 이르기까지 다양한 유형의 친환경 모빌리티가 공존하는 미래를 추구한다”며 “탄소 배출 없는 모빌리티 생태계를 만들겠다는 현대차의 미래 전략에 따라 모든 산업을 하나로 연결할 통합형 친환경 모빌리티 솔루션을 제공할 것”이라고 밝혔다.

토론 참가자들은 ▲유럽 내 수소 충전 인프라 구축 사례 ▲재생 가능한 수소 공급망 구축의 중요성 ▲수소 에너지 운송 및 저장 솔루션 ▲수소 모빌리티 도입을 가속화하기 위한 유럽연합의 비전 등에 대한 의견을 나눴다.

현대차는 4일 오전(현지시간)에는 스마트 모빌리티 기업으로 전환 비전과 전기차 전용 플랫폼 'E-GMP'가 적용된 순수 전기차 브랜드 '아이오닉(IONIQ)'에 대한 전략을 공개한다. 마이클 콜 현대차 유럽권역본부장이 발표에 나서며, IFA 유튜브 채널을 통해 실시간으로 중계 될 예정이다.

