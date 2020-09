아디다스, 멀티 스타일링 가능한 '아우터 자켓' 신규 출시

[아시아경제 조유진 기자] 글로벌 스포츠 브랜드 아디다스가 올 봄 첫 선을 보인 아우터 자켓의 가을·겨울 캠페인을 론칭한다고 4일 밝혔다.

일상복과 부담없이 매치해 착용할 수 있도록 클래식한 스타일은 유지하고 비비드하고 소프트한 컬러를 믹스매치해 선택의 폭을 넓혔다.



때로는 캐주얼하고 편안한 애슬레저룩으로 때로는 스타일리시함을 끌어 올리는 힙한 아이템으로 변신한다. 일교차가 커지는 초가을에는 바람막이로 활용도가 좋고, 캠핑과 같은 야외 활동에도 유용하다.



남성용 메인 자켓의 경우 쨍한 컬러감이 눈에 띄는 비비드 블루 컬러에 네온 컬러 블록이 포인트로 들어간 넉넉한 핏의 자켓으로, 일상복과 코디해도 좋고 가벼운 러닝과 같은 운동을 즐길 때에도 제격이다.

여성용 아우터 자켓은 골반까지 오는 짧은 기장과 무릎까지 내려오는 긴 기장의 자켓 등 다양한 디자인으로 출시되어 용도와 취향에 맞게 선택할 수 있다.

아이다스 관계자는 "틀에 박힌 고정관념이나 남들의 시선과 규칙에 얽매이기 보단 틀을 깨고 나와 자유 분방하게 자신을 표현하는 MZ 세대의 라이프스타일을 그대로 담아냈다"고 설명했다.

이번 아우터 자켓은 전국 아디다스 매장과 아디다스 공식 온라인 스토어에서 만나볼 수 있다.



조유진 기자 tint@asiae.co.kr