이디야커피, 실속 구성 ‘추석 선물세트’ 5종 출시

[아시아경제 최신혜 기자] 이디야커피가 한가위 명절을 맞이해 자사의 인기 제품을 한데 모아 알차게 구성한 ‘추석 선물세트’를 4일 출시했다.

이번 추석 선물세트는 무려 5종의 다채로운 구성을 마련해 취향에 따라 고를 수 있게 만든 것이 특징이다. 스틱커피부터 블렌딩 티, 스낵류까지 알찬 구성에 합리적인 가격으로 가성비를 높였다.

‘7 in 1 비니스트 선물세트’는 이디야의 대표 히트 상품인 스틱커피 ‘비니스트’ 7종을 합리적인 가격에 만나볼 수 있는 상품으로, 매장에서 즐기던 인기 메뉴를 집에서 그대로 즐길 수 있다. 오리지널 아메리카노, 바닐라 라떼, 토피넛 라떼 등 이디야커피의 간판 메뉴들이 총망라됐다.

‘이디야 커피믹스 선물세트’에는 지난 달 출시한 신제품 믹스커피 제품 2종과 깔끔한 디자인의 도자기 머그 1개를 포함했다. '모카블렌드'는 커피, 크림, 설탕을 최적화된 비율로 조합해 부드럽고 깊은 풍미를 구현했고, 무지방 우유가 함유된 식물성 크림을 넣은 '화이트블렌드'는 부드럽고 풍부한 맛과 향이 특징이다.

품격 있는 홈카페 용품을 찾는 고객들은 ‘이디야 앳 홈, 드립백 선물세트’가 제격이다. 화사한 산미의 ‘블루라벨’, 묵직한 바디감의 ‘페르소나’ 커피와 함께 카페인 섭취가 어려운 고객을 위한 ‘콜롬비아 디카페인 드립백과 블루, 베이지 컬러의 머그컵까지 담았다.

‘과자먹으러, 이디야과자’ 세트는 크리미감자쿠키, 미니코코크런치, 미니프레첼 등 이디야 매장에서 인기 있는 RTE(레디 투 잇) 제품 6종으로 풍성하게 준비했다. 실용성을 더하기 위해 함께 구성한 에코백에는 핸드 드로잉 기반의 개성 강한 그림으로 인기를 모으고 있는 작가 ‘섭섭’이 그린 일러스트를 삽입해 젊은 감성까지 입혔다.

이디야커피 추석 선물세트 5종의 제품 가격은 1만5900원에서 2만7900원까지이며 전국의 이디야커피 가맹점에서 구입할 수 있다.

최신혜 기자 ssin@asiae.co.kr