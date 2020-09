"마스크 안 쓰면 관에 눕습니다"…자카르타 코로나19 '충격 요법'

마스크 안쓰면 과태료·사회봉사·팔굽혀펴기 등 벌칙

마스크 착용 장려 '충격 요법'으로 '입관'벌칙

인니, 경미한 확진자는 자가격리로 치료

[아시아경제 김봉주 인턴기자] 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 확산을 막기 위해 인도네시아 수도 자카르타 정부가 마스크 안 쓴 사람에게 관에 들어가 눕도록 하는 벌칙을 부여했다.

3일 트리뷴뉴스 등에 따르면 자카르타 동부 공공질서 유지 담당관들은 어제부터 이틀간 빠사르 르보 지구에서 마스크 미착용자들을 단속해 사회 봉사활동을 할지, 관 속에 5분간 들어가 누울지 선택하게 했다.

자카르타 공공장소에서 마스크를 쓰지 않고 돌아다니다 적발되면 25만 루피아, 우리돈 2만 원의 과태료나 사회봉사 60분, 팔굽혀펴기, 쪼그려뛰기 등의 벌칙을 받는다.

자카르타 지방정부는 이러한 벌칙으로도 사람들이 마스크를 쓰지 않는다고 보고 '충격 요법'으로 '입관' 벌칙을 내놓았다.

코로나19에 대한 경각심을 고취하기 위해 최근 자카르타 정부는 빈 관을 교차로에 전시하거나, 관을 싣고 시내 곳곳에서 퍼레이드를 벌이고 있다.

마스크 미착용으로 적발된 한 시민은 "과태료를 낼 돈도 없고, 일 때문에 사회봉사를 수행할 시간도 줄이고 싶어 입관 벌칙을 선택했다"며 "내가 관 속에 누운 사진, 동영상이 다른 이들에게 교훈이 됐으면 좋겠다"고 말했다.

한편, 인도네시아의 코로나19 일일 신규 확진자는 매일 2천∼3천 명을 기록하고 있다. 특히 이슬람 설날 연휴(20∼23일) 이후 자카르타에서만 하루 1천명의 신규 확진자가 나오는 등 증가 폭이 커졌다.

인도네시아 정부는 병실 부족 우려 등을 이유로 무증상자나 증상이 경미한 확진자는 입원 없이 자가격리로 치료시킨다.

김봉주 인턴기자 patriotbong@asiae.co.kr