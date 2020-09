[아시아경제 임철영 기자] 강경화 외교부 장관이 3일 주요 20개국(G20) 화상 특별 외교장관회의에 참석한다.

이날 김인철 외교부 대변인은 정례브리핑을 통해 "강 장관은 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 대응 현황을 설명하고 기업인 등 필수 인력 허용을 위한 국제 공조의 필요성을 강조할 예정"이라고 말했다.

이번 G20 회의는 지난 3월 개최된 G20 특별 정상회의의 후속 협의를 위해 마련됐다. 코로나19 확산 국면에서 화상회의 방식으로 열린다.

앞서 정상들은 코로나19 확산에 대응하기 위해 세계 경체 침체를 막기 위해 대규모 재정 지원을 계속 하기로 약속했다. 아울러 국가 간 이동과 무역에 불편함이 없도록 협력하기로 했다.

