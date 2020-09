국민의힘 당직자 확진…오늘 고위 당정청 회의 취소

[아시아경제 전진영 기자] 국회 내 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 확진자가 발생하면서 3일 오후 예정됐던 고위당정청 회의가 취소됐다. 홍정민 더불어민주당 원내대변인은 이날 “고위당정청회의는 연기됐다”고 전했다.

더불어민주당과 청와대, 정부는 이날 오후 2차 긴급재난지원금 지급과 4차 추가경정예산(추경)안 편성을 논의하기 위해 고위 당정청 협의를 가질 예정이었다. 그러나 이종배 국민의힘(옛 미래통합당) 정책위의장실 당직자가 코로나19 확진판정을 받으면서 해당 일정은 취소됐다.

주호영 원내대표 등 국민의힘 지도부가 모든 일정을 취소한 가운데, 방역지침에 따라 지난 1일 김종인 국민의힘 비상대책위원장과 면담한 이낙연 민주당 대표도 일정을 취소하고 귀가했기 때문이다. 배석한 최인호 수석대변인, 오영훈 비서실장도 같은 조치에 들어갔다. 취소된 고위 당정청 일정은 이 정책위의장의 검사 결과에 따라 조정될 예정이다.

전진영 기자 jintonic@asiae.co.kr