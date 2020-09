정부 "'원점 재논의' 등 합의안 존중할 것…의료인 사명 다해달라"(상보)

[아시아경제 김흥순 기자] 정부가 의대정원 확대 등에 반발해 집단휴진을 이어가고 있는 전공의들의 복귀를 당부하면서 정책의 '원점 재논의' 등 여당과 의료계가 도출하는 합의안을 존중하겠다는 뜻을 밝혔다.

손영래 중앙사고수습본부 전략기획반장은 3일 정부세종청사에서 열린 브리핑에서 "지금 여당에서 의료계와 함께 합의를 하는 상황"이라며 "정부는 최대한 (합의안을)존중할 것이고, 합의가 된다면 이를 이행하기 위한 최대한의 노력을 하게 될 것"이라고 강조했다.

정치권에서도 의대정원 확대, 공공의대 설립 등 정책의 원점 재논의 가능성을 열어두고 의료계를 설득하고 나섰다. 앞서 한정애 더불어민주당 정책위의장이 지난 1일 최대집 대한의사협회(의협) 회장과 만나 "완전하게 제로의 상태에서 (정책을)논의할 수 있다"고 했고, 국회 보건복지위원회 소속 국민의힘 의원들도 대한전공의협의회(대전협)를 방문해 코로나19 사태가 안정되면 의료 정책을 원점에서 재논의하겠다고 약속했다.

윤태호 중수본 방역총괄반장은 이날 전공의들을 향해 "정부뿐 아니라 의료계 원로와 국회까지 발 벗고 나서 해결방안을 제시하고 재협의를 약속하고 있다"며 "코로나19 대응과 환자를 위해 의료인 본연의 사명을 다해주기 바란다"고 말했다.

그는 의사 국가시험 실기시험 응시를 취소한 의대생들에게도 "정부는 여러 학장·교수 등 범의료계 원로들과 의대·의전원협회 요청에 따라 의사 국가시험을 일주일 연기했다"며 "의대생들의 합리적인 선택을 기대하며 재신청 접수를 통해 많은 학생들이 시험에 응시하기 바란다"고 덧붙였다. 의대 학장과 교수들에게도 이들이 합리적인 선택을 할 수 있도록 도와달라고 당부했다.

앞서 정부는 지난 1일 시행 예정이던 2021년도 제85회 의사국가시험 실기시험 시작을 오는 8일로 1주일 연기했다.

김흥순 기자 sport@asiae.co.kr