롯데하이마트, ‘하트라이브’로 중소 파트너사 판로 지원 나선다

[아시아경제 이승진 기자] 롯데하이마트가 중소 파트너사와 함께하는 ‘하트라이브’를 4일 진행한다.

하트라이브에서는 중소 파트너사 상품을 소개하고 특별할인가에 판매한다. 재연 배우로 유명한 배우 이수완 씨가 호스트로 나서 롯데하이마트온라인쇼핑몰 상품을 방송에서 시연할 예정이다.

대표 상품으로 서울전자 소형 냉장고, 전기식 의류건조기와 경안글로벌의 런닝머신, 워킹패드를 선보인다. 방송 당일 구매 고객에게 추가 할인도 해준다. 롯데하이마트 라이브 커머스 ‘하트라이브’는 매주 월·수·금 저녁 6시 롯데하이마트 모바일 앱에서 시청할 수 있다.

한편 롯데하이마트는 중소 파트너사와의 동반성장과 상생협력을 위해 다양한 노력을 기울이고 있다. 중소 파트너사의 판로 지원을 위한 프로그램을 운영한다. 지난 7월 말 진행했던 하트라이브 ‘동행 프로젝트’와 이번 하트라이브 방송뿐만 아니라 다양한 파트너사의 우수 상품을 방송을 통해 소개해 판로 확대를 도울 계획이다.

롯데하이마트온라인쇼핑몰에서 매달 동반성장 기획전도 연다. 파트너사가 희망하는 상품을 기획전을 통해 선보이고 있다. 이달에는 명절 맞이 동반성장 기획전을 준비하고 있다.

파트너사 임직원을 대상으로 교육도 제공한다. 지난 8월에는 실무에서 어려움을 겪는 파트너사를 위해 전기용품안전관리법 등 안전관리제도에 대한 온라인 교육을 진행했다. 이후 의견을 직접 청취해 강의를 확대 운영할 예정이다.

개인 역량 강화를 위해 업계 맞춤형 경영, 어학 교육 등을 수강할 수 있는 프로그램도 운영하며, 금융 지원도 한다. 올해 500억 원 규모 동반성장펀드를 운영해 중소 파트너사 대출 이자를 감면해주고 있다. 중소 파트너사 대상으로 상품 대금을 현금으로 조기 지급하고 있다. 추석을 앞두고 대금지급일 단축을 위해 노력하고 있다.

박왕근 롯데하이마트 준법경영부문장은 “롯데하이마트는 중소 파트너사가 실질적으로 필요로 하는 것들에 대해 관심을 가지고 지원할 수 있는 방법을 고민하고 있다”며 “앞으로도 파트너사와의 동반성장을 위해 꾸준히 힘쓸 것”이라고 말했다.

이승진 기자 promotion2@asiae.co.kr