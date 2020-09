부영 우정교육재단, 외국인 유학생에 장학금 3.8억 지원

[아시아경제 이춘희 기자] 부영그룹 우정교육문화재단이 외국인 유학생에게 장학금을 지급한다. 지원 규모는 3억8000만원 가량이다.

부영그룹이 설립한 우정교육문화재단은 지난달 26일 이사회를 열고 2020년 2학기 장학금을 지급하기로 의결했다고 3일 밝혔다.

재단은 이에 따라 베트남, 방글라데시, 우즈베키스탄 등 아시아·아프리카·중남미에서 한국 내 대학으로 유학 와 재학 중인 38개국 외국인 유학생 총 96명에게 장학금을 지급한다. 총 3억8000만원가량이 지원된다. 다만 올해는 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 확산 등을 이유로 별도의 장학금 수여식은 열지 않는다.

우정교육문화재단 관계자는 "낯선 환경에서 공부하는 유학생들이 꿈과 희망을 갖고 학업에 정진해 훗날 고국과 한국을 잇는 글로벌 리더로 성장하길 바란다"고 말했다.

우정교육문화재단은 이중근 부영그룹 회장이 2008년 설립한 공익재단이다. 2010년부터 한국으로 유학 온 외국 유학생들에게 매년 두 차례 장학금을 지급해 오고 있다. 2013년부터는 대상 국가와 수혜학생을 대폭 늘렸다. 장학금 액수도 1인당 연 800만원으로 증액했다. 현재까지 1838명의 유학생들에게 총 72억원가량의 장학금이 전달됐다.

