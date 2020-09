'사회적 거리두기 2.5단계'가 시행중인 2일 점심시간 서울의 한 패스트푸드 매장에서 시민들이 거리를 두고 앉아 점심을 먹고 있다./김현민 기자 kimhyun81@

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.