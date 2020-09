주택금융공사, 정책모기지 공모전 당선작 발표

총 26건 선정…최우수상 각 100만원 등 상금 수여

[아시아경제 박선미 기자] 한국주택금융공사는 ‘정책모기지 영상 및 체험수기’ 공모를 통해 총 26건을 선정했다고 2일 밝혔다.

공사는 지난 5월 18일부터 7월 31일까지 보금자리론과 디딤돌대출 이용고객 가족 등을 대상으로 진행한 ‘정책모기지 영상 및 체험수기’ 응모작 총 475편(영상 42편, 체험수기 433편) 가운데 총 26편(본상 14편, 가작 12편)의 당선작을 선정했다. 영상 및 체험수기 부문 ▲최우수상 각 100만원 ▲우수상 각 50만원 ▲장려상 각 20만원 ▲가작 각 10만원의 상금을 수여했다.

영상 부문 최우수상에는 장기ㆍ고정금리 정책모기지 상품인 ‘보금자리론’ 상품의 효용을 담아낸 ‘고정하시옵소서’가, 체험수기 부문 최우수상에는 몸이 편찮은 어머니와 함께 살 집을 ‘보금자리론’ 상품을 통해 마련한 사연인 ‘서른다섯, 인생에서 가장 잘한 일’ 이 선정됐다.

이정환 사장은 “많은 분들께서 정책모기지 영상 및 체험수기 공모전에 참여해주셔서 감사하다”며 “공사는 앞으로도 계속 고객 분들의 소중한 내 집 마련 이야기를 귀담아 듣고, 국민에게 꼭 필요한 주택금융 상품 개발에 힘쓰겠다”고 말했다.

박선미 기자 psm82@asiae.co.kr