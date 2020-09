中 항공모함 기반 조기 경보기 시험비행

중국 3번째 항모에 배치될 듯…항모 전투 능력 향상

[아시아경제 베이징=조영신 특파원] 중국 인민해방군이 항공모함 기반 조기 경보기(KJ-600)의 시험비행을 실시했다고 중국 관영 글로벌타임스가 2일 보도했다.

중국 북서부 산시성 시안에서 KJ-600으로 추정되는 항공기가 상업용 위성사진으로 포착됐다고 글로벌타임스는 전했다.

이 신문은 "중국은 항공모함 기반 조기경보시스템 개발에 주력해 왔다"면서 "조기경보기가 실전배치되면 중국 항공모함의 전투 능력이 크게 향상될 것"이라고 했다.

현재 중국 항공모함은 조기경보 헬기에 의존하고 있는 것으로 전해지고 있다. 항공모함 기반 조기경보시스템이 실전 배치되면 감시 가능 거리가 최대 500km까지 늘어난다.

중국은 현재 KJ-2000과 KJ-500 등 2종류의 조기경보기를 운용중이지만 항공모함 지원에는 한계가 있다.

중국의 항공모함 조기경보기는 미국 해군의 'E-2C 호크아이'와 유사한 모양인 것으로 전해지고 있다.

이 신문은 중국의 3번째 항공모함에 신형 조기경보기가 배치될 가능성이 크다고 전했다. 중국의 3번째 항공모함에는 최신식 전자사출기(Electromagnetic Catapult)가 설치, 조기경보기의 이착륙이 수월하다.

중국 랴오닝함과 산둥함은 사출기 대신 점프대를 설치, 항공기를 이륙시킨다. 중국의 3번째 항공모함은 오는 2025년 실전 배치될 것으로 전망이다.

베이징=조영신 특파원 ascho@asiae.co.kr