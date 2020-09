[아시아경제 이기민 기자] 국제대학스포츠연맹(FISU)은 2021년 1월 스위스에서 개최될 예정이던 동계 유니버시아드를 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 여파로 연기한다고 1일(현지시간) 밝혔다.

대회 연기 사유에 대해 FISU는 코로나19 팬데믹(세계적 재유행)으로 인해 대회 참가 등록자 40% 가량이 스위스 입국에 영향을 받고 있다고 설명했다.

애초 2021 동계 유니버시아드는 내년 1월 21일부터 31일까지 루체른 등지에서 50개국 540여 대학의 학생들이 참가한 가운데 열릴 예정이었다.

FISU는 코로나19 대유행으로 대회 참가 등록자의 약 40%가 스위스 입국에 영향을 받고 있다고 설명했다. FISU는 향후 2개월간 개최 가능한 일정을 논의할 예정이다.

이기민 기자 victor.lee@asiae.co.kr