"코로나19 다자협력, 한국에 기회"…외교원, '포스트 팬데믹' 국제문제회의 개최

강경화 장관 "한국 정부, UN을 중심으로 한 다자주의의 강화에 리더십 발휘할 것"

[아시아경제 임철영 기자] 국립외교원은 1일까지 이틀에 걸쳐 ‘팬데믹 이후의 세계: 지정학적 경쟁과 다자주의의 역할’이라는 주제로 '2020 외교안보연구소 국제문제회의(2020 IFANS Conference on Global Affairs)'를 개최했다.

?이 회의에서 강경화 외교부 장관은 기조연설을 통해 한국 정부가 국민들의 이해와 지지를 바탕으로 유엔(UN)을 중심으로 한 다자주의의 강화를 위해 더 큰 책임과 리더십을 발휘해 나가겠다고 밝혔다. 또한 국내 방역 경험의 국제적 공유와 글로벌 공공재인 백신 개발 참여 및 UN과 WHO 등 보편적 다자기구의 역할을 강화하기 위해 입장이 비슷한 그룹과 연대를 지속적으로 확대해 나가겠다고 덧붙였다.

전일 열린 제1세션에서는 김준형 국립외교원장의 사회로 외국 석학들이 참석한 가운데 '팬데믹 이후 세계질서의 재구성과 다자주의의 역할 회복'이라는 주제로 논의가 이뤄졌다.

참석자들은 다자주의 미래와 관련해 경제적, 안보적, 환경적 상호의존성이 점증하는 상황에서 효과적, 효율적 다자주의의 강화가 현 시점에서 긴요하다는 점을 강조했다. 특히 ▲강대국들의 일방주의적 정책에 대응해 중견국들이 연대를 통한 리더십을 발휘할 필요성 ▲지역주의와 글로벌 다자주의 연계 필요성 등이 다자주의 퇴조를 막을 해법으로 제시됐다.

1일 제2세션에서는 오영주 외교안보연구소장의 사회로 국내 전문가들이 참석하여 '지정학을 넘어서: 다자주의 재편 과정에서 한국의 역할' 주제로 토의가 진행됐다.

참석자들은 코로나19 상황으로 기존의 다자 국제질서 재편이 가속화 되고 있는 점을 지적하면서 ▲강대국 헤게모니 중심이 아닌 중견국들간 연대가 견인하는 다자주의 ▲1945년 이후 구축된 다자주의 질서를 21세기 상황과 요구에 맞게 재편할 수 있는 리더십의 필요성 ▲국가중심에서 벗어나 시민사회, 기업 등 다양한 행위자들과 협력하는 다자체제의 구축 필요성을 중요한 과제로 꼽았다.

이어 참석자들은 코로나19 상황으로 인한 기존 다자질서의 해체와 새로운 다자협력을 위한 국제사회의 움직임이 한국의 다자외교에 새로운 기회를 제공하고 있다고 강조했다. 이를 위해 ▲한국 다자외교의 가치와 철학적 기반의 정비 ▲중견국으로서 국제공조를 끌고 갈 수 있는 역량과 책임문제에 대한 성찰 및 국민적 지지 확보 ▲한국이 주도할 수 있는 국제 문제와 이니셔티브의 전략적 선택 등을 적극 검토할 것을 제안했다.

