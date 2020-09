제주삼다수, ‘제46회 전국품질분임조경진대회’서 대통령상 수상

[아시아경제 최신혜 기자] 제주삼다수를 생산, 판매하고 있는 제주특별자치도개발공사는 제46회 전국품질분임조경진대회에서 각 분야에서 금·은·동상을 잇달아 수상하는 쾌거를 이뤘다고 1일 밝혔다.

전국품질분임조 경진대회는 산업계의 전국체전으로 불리며 국가품질향상에 기여하는 우수 분임조(품질분임조: 기업 내 직원들이 자주적인 혁신활동을 전개하는 소그룹 활동)를 발굴해 육성하는 대회다.

올해 첫 출전한 제주개발공사 삼다수생산본부 생산3팀 ‘도전’ 분임조는 ‘보전경영’ 분야에서 예방정비 체제 구축을 통해 종합설비관리 솔루션을 본격 가동하는 한편, 제주삼다수 상표 부착 공정을 개선해 1억4000여만 원의 경제효과를 얻은 성과를 인정받아 금상을 거머쥐었다.

‘보전경영’은 정보의 통합관리와 보전 인력 축적 등을 통해 예방정비 시스템을 구축하고, 설비보전 지식이 공유하고 전수될 수 있도록 하는 종합설비관리 솔루션을 말한다.

생산3팀의 ‘이글스’ 분임조(조장 오동은)는 ‘TPM’ 분야에서 지난해에 이어 올해도 은상을 획득했다. ‘TPM(Total Productive Maintenance)’는 설비고장을 없애고 설비효율을 극대화 시키는 것을 목표로 하는 종합적인 생산보전 활동을 뜻한다.

현장에서 ‘자주보전 Q-TPM 스텝’ 활동을 통해 설비의 혁신적인 개선활동을 벌이고 있는 이글스 분임조는 제품을 용기에 담는 과정인 충진공정을 개선해 고장 시간을 감소시킴으로써 1억5000여만 원의 손실보전 효과를 거둬 설비종합효율을 향상시켰다.

삼다수생산본부 생산2팀 ‘CAP’ 분임조는 독자적인 문제해결 프로세스를 구축해 삼다수 병뚜껑인 캡 제조공정을 개선해 부적합품률을 감소시켜 6억6000여만 원의 경제효과를 창출해 ‘자유형식’ 분야에서 동상을 수상하는 영예를 안았다.

도전 분임조의 강택건 조장은 “대한민국 대표 먹는샘물인 제주삼다수를 만들고 있다는 것에 자부심이 크다”며 “국민들로부터 받는 사랑만큼 깐깐한 품질로 보답하겠다는 생각으로 분임조원들 모두 항상 최선을 다하고 있다”고 말했다.

김정학 제주개발공사 사장은 “제주의 청정 지하수의 가치를 바탕으로 제주삼다수가 탄생했는데, 대한민국 국민생수인 제주삼다수의 명성을 이어가는 것은 바로 제주의 자원 중 으뜸인 ‘사람’”이라면서 “앞으로도 공사 임직원들이 똘똘 뭉쳐 품질경영에 대한 노력을 부단히 경주하겠다”고 강조했다.

