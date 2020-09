[아시아경제 금보령 기자] 메드팩토 메드팩토 235980 | 코스닥 증권정보 현재가 112,100 전일대비 6,100 등락률 +5.75% 거래량 431,763 전일가 106,000 2020.09.01 10:32 장중(20분지연) 관련기사 KRX 섹터지수 구성 종목 정기 변경…IT·반도체·헬스케어 주로 교체코스피·코스닥, 외인·기관 동반 순매도에 5일 만에 하락 마감다른약으로도 감염 위험도 낮추고 생존율 높입니다! 타이밍입니다! close 는 '신규한 피리미딘화합물, 이의 제조방법 및 이를 유효성분으로 함유하는 암 및 염증질환의 예방 또는 치료용 약학적 조성물' 관련 유럽 특허를 취득했다고 1일 공시했다.

메드팩토 측은 "현재 미만성 거대B세포 림프종, γδT 세포 급성 림프성 백혈병 등의 치료 목적으로 저분자 항암 신약인 MU-D201을 개발하고 있다"며 "이번 특허는 향후 MU-D201의 연구개발과 글로벌 제약사와의 기술 이전 협의 시 지적재산권 보호 및 가치 증대에 활용할 것"이라고 설명했다.

