울산, 지자체·대학 협력해 지역혁신 이끈다

울산시, 1일 ‘2020년 제2회 지역협업위원회’ 개최 … 내년부터 본격 사업 추진

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 울산에서 지자체와 대학이 협력해서 지역 현안과 혁신을 이끄는 사업이 내년부터 본격적으로 추진된다.

울산시는 1일 오후 4시 시청 본관 7층 상황실에서 ‘지자체-대학 협력기반 지역혁신사업’과 관련해 ‘2020년 제2차 지역협업위원회’를 연다고 밝혔다.

지역협업위원회는 ‘지자체-대학 협력기반 지역혁신사업’의 주요 사항을 심의?의결하는 기구로 송철호 울산시장과 이 사업의 총괄대학인 울산대 오연천 총장을 공동위원장으로 하고 있다.

참여 기관은 울산시, 울산과학기술원, 울산대, 한국전력국제원자력대학원대학교, 울산과학대, 한국폴리텍대 울산캠퍼스, 울산테크노파크, 한국생산기술연구원 울산본부 등 총 18개(이날 회의에서 5개 기관 추가)이다.

이날 회의에서는 2가지 안건이 심의?의결된다. 1안건은 지역 기업체 협력 기반 강화를 위해 울산상공회의소 회장, 울산지방중소벤처기업청장 등 5명의 지역협업위원을 추가한다.

실무적 소통?협력 강화를 위해 지역협업위원회 산하 실무위원회를 구성하는 것을 주요 내용으로 하는 ‘울산 지역혁신 플랫폼 운영 지침’ 일부 개정이다.

2안건은 2020년도 사업계획에 제시했던 3대 핵심 분야(미래형모빌리티, 친환경에너지, 게놈)를 울산의 지역대학과 지역혁신기관이 가장 잘할 수 있는 ‘미래모빌리티’를 단일 핵심 분야로 재선정해 시너지 효과를 극대화하는 것을 주요 내용으로 하는 ‘2021년도 사업 추진계획(안)’이다.

이번 사업은 5년간(2021년~2025년) 총사업비 2140억원(국비 1500억원, 시비 640억원)이 투입된다.

지자체와 대학 및 다양한 지역혁신기관들이 대학과 연계된 지역혁신 활동을 체계적으로 지원하기 위한 플랫폼을 구축한다.

지역의 중장기 발전목표에 부합하는 핵심 분야를 선정해 대학들이 핵심분야와 연계해 교육체계를 개편하고, 지역혁신기관과 협업해 과제를 수행하는 것을 지원하는 방식으로 전개된다.

송철호 울산시장은 “산?학?연이 공동으로 도출한 과제가 하나의 플랫폼을 통해 유기적으로 연결됨으로써 지역 맞춤형 인력양성과 산업발전을 동시에 이룰 수 있는 사업”이라고 의미를 뒀다.

송 시장은 “2000억원이 넘는 대규모 예산지원을 통해 대학과 연구기관의 부족으로 지역산업 고도화에 어려움을 겪고 있는 울산에 큰 기여를 할 수 있을 것“이라고 말했다.

