쿠팡 "500대 기업 사라진 일자리보다 많은 일자리 창출"

쿠팡, 올 상반기 직원 수 삼성전자, 현대차, LG전자 이어 네 번째

[아시아경제 김철현 기자] 쿠팡은 올 상반기 1만2277명의 일자리를 추가로 창출했다고 1일 밝혔다. 기업평가사이트 CEO스코어가 지난 7월 말 공개한 자료에 따르면 국민연금 가입자 기준 올 2월부터 6월까지 국내 500대 기업이 1만1880명의 직원을 줄였다는 것을 감안하면 그 이상의 일자리를 쿠팡이 만든 셈이다. 또 국내 유통기업 44개사에서 같은 기간 2519명의 일자리가 사라진 반면 쿠팡은 올해 들어 유통업계 전체 감소 수의 약 5배 일자리를 만들어 냈다고 설명했다.

이를 바탕으로 쿠팡은 고용시장의 '빅4'로 부상했다. 국민연금공단의 국민연금 가입자 수를 기준으로 쿠팡과 물류센터를 운영하는 쿠팡풀필먼트서비스는 6월 현재 3만7584명을 고용하고 있다. 이는 삼성전자, 현대자동차, LG전자에 이어 네 번째라고 쿠팡은 부연했다.

쿠팡의 일자리 창출에는 쿠팡의 배송직원인 '쿠팡친구'의 증가도 큰 몫을 했다. 쿠팡은 지난 7월말 쿠팡친구 1만명 돌파를 알리며 배송직원의 명칭을 쿠팡맨에서 쿠팡친구으로 변경하기도 했다. 쿠팡의 배송직원인 쿠팡친구는 유사한 업무를 담당하는 택배기사와는 달리 쿠팡이 직접 고용하는 직원으로 주 5일 근무와 함께 연차 15일을 포함한 연 130일 휴무를 제공하고 있다. 쿠팡 관계자는 "쿠팡은 거대한 실물 인프라"라며 "다른 IT기업들과 달라 지속적인 인적 투자가 필요하다"고 말했다.

