와인 힘 주는 이마트24…호주 '핸드픽트' 와인 단독 출시

핸드픽트·수입사와 협의해 가격 ↓

[아시아경제 차민영 기자] 이마트24가 전용 와인 브랜드 ‘꼬모’ 론칭에 이어 호주 스타 와이너리 핸드픽트의 매스티지 와인 ‘핸드픽트 버전스 쉬라즈(750ml)’를 유통업계 단독으로 선보인다고 1일 밝혔다.

세계 유명 와이너리의 생산자, 수입사 등과 협업을 통해 유명 산지의 와인을 고객에게 합리적인 가격에 제공함으로써 차별화에 나서겠다는 전략이다.

핸드픽트 버전스 쉬라즈는 호주를 대표하는 품종 쉬라즈 100%의 와인으로, 유명 와인 산지 바로사 밸리가 위치한 남호주에서 생산된다. 판매가는 전세계 평균 가격 18달러(한화 약 2만1000원)보다 저렴한 1만9900원이다. 이마트24가 와이너리 핸드픽트, 수입사와 협의를 거쳐 판매가를 낮췄다.

이마트24는 수도권 사회적 거리두기 강화로 와인 매출이 증가함에 따라 핸드픽트 버전스 쉬라즈를 이달의 와인으로 선정, 9월 한 달간 9900원 파격가에 판매하기로 했다. 실제 최근 2주간(8월 16일~30일) 이마트24 와인 전 상품 매출은 지난 7월 26일~ 8월 9일 대비 15.5% 증가했다.

이마트24는 핸드픽트 버전스 쉬라즈뿐만 아니라 꼬모 리제르바 까베네쇼비뇽(750ml)’과 ‘꼬모 모스카토(750ml)’에 2종도 9월 한 달간 특가로 판매한다. 2종을 종류와 상관없이 두 병 구매 시 정상가 대비 4000원씩 할인된 총 15800원에 구매 가능하다. 꼬모 와인 두 병을 구매 시 매장에서 선착순으로 꼬모 와인 보틀백도 받을 수 있다.

손아름 이마트24 주류바이어는 “핸드픽트 버전스 쉬라즈는 특히 한국 음식과 밸런스가 좋아 누구나 쉽게 즐길 수 있을 것”이라며 “앞으로도 이마트24에서만 만날 수 있는 세계 유명 산지의 와인을 지속적으로 늘려감으로써 차별화를 꾀할 계획”이라고 말했다.

차민영 기자 blooming@asiae.co.kr