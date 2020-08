'5·18망언' '세월호 망언' 김순례, 숙대 총동문회장 출마...동문 '반대서명'

지난달 31일 오후 2시 기준 1029명 참여

숙대 동문 "후보가 누군지 알리지도 않아...선출 과정 비민주적"

[아시아경제 김수완 기자] 5·18과 세월호 관련 망언으로 비판을 받은 김순례 전 미래통합당 의원이 숙명여대 총동문회장에 단독 출마한 사실이 알려지면서 학교 동문이 반대 연서명에 나섰다. 반대 서명 참여자는 사흘 만에 1000명을 돌파한 것으로 알려졌다.

숙명여대 동문이 지난 29일부터 진행 중인 '세월호, 5·18 망언으로 숙명의 이름에 먹칠한 김순례 동문의 총동문회장 취임을 반대합니다' 온라인 연서명에 따르면 해당 연서명은 전날 오후 2시 기준 총 1029명의 동문이 참여했다.

연서명에는 1000명 돌파 공지와 함께 "1차로 동문회에 팩스와 메일을 보내겠다. 이후 행동은 메일 등으로 공유할 것"이라는 내용이 포함됐다.

숙대 동문은 연서명에서 "'시체장사', '거지근성' 등 세월호 유가족을 비하하는 표현으로 약사회에서 징계받고 5·18 유공자를 '이상한 괴물집단'으로 표현한 김순례 동문이 총동문회장이 된다는 충격적인 소식을 들었다"며 "우리에게 김순례 동문회장은 인정할 수 없는 동문"이라고 비판했다.

이어 "이미 사회적으로 큰 물의를 일으키고, 그로 인해 정치적 꿈을 이루지 못한 동문의 사회적 위상을 유지하는데 숙명여대가 이용돼서는 안 된다"라고 지적했다.

이어 "숙대 총동문회 사이트에는 선출이 언제인지, 후보가 누구인지 알리는 내용은 하나도 없다"며 "총동문회장 선출 과정은 민주적이어야 하며 자격을 갖추지 못한 김순례 동문의 취임에 반대한다"고 강조했다.

아울러 총동문회를 향해 "총동문회장 선출은 민주적이 되어야 한다. 모든 동문에게 후보와 선출의 과정을 알리고 자격을 검증받아야 한다"며 "김순례 동문의 동문회장 취임을 반대한다"라고 촉구했다.

앞서 김 전 의원은 지난 2015년 대한약사회 부회장 시절 세월호 유가족에 대해 '시체장사', '거지근성' 등 부적절한 표현으로 대한약사회에서 직무 정지 3개월의 징계를 받은 바 있다.

지난 2016년 총선에서 자유한국당(현 미래통합당) 비례대표로 국회에 입성한 김 전 의원은 지난해 2월 국회에서도 5·18 유공자에 대해 "세금을 축내는 괴물 집단"이라고 발언해 물의를 일으킨 바 있다. 김 전 의원은 올해 총선에서는 당 공천에서 배제됐다.

한편 동문 측은 학교 항의방문 등 공식 항의를 이어갈 방침인 것으로 알려졌다.

