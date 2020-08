신세계푸드, '베키아에누보' 온라인 전용 냉동 디저트 라인업 확대

[아시아경제 최신혜 기자] 신세계푸드가 온라인 전용 베키아에누보 냉동 디저트 ‘크레마롤 블랑’을 출시하며 라인업 확대에 나섰다고 1일 밝혔다.

신세계푸드는 최근 사회적 거리두기가 2.5단계로 격상됨에 따라 홈카페족이 더욱 빠르게 늘 것으로 보고 신제품으로 베키아에누보 크레마롤 블랑을 출시하며 냉동 디저트 라인업의 확대에 나섰다.

신세계푸드는 최근 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)이 재확산세를 보이고 사회적 거리두기 단계가 격상되는 등 카페 방문을 꺼리는 홈카페족이 증가하면서 온라인으로 주문해 먹을 수 있는 홈디저트의 판매량이 증가하는 것에 주목했다. 신세계푸드에 따르면 지난 8월 베키아에누보 온라인 전용 냉동 케이크의 판매량은 7월 대비 13% 늘었다. 특히 코로나19가 재확산세를 보인 지난 8월 3주차(8월17일~23일)의 매출액은 2주차(8월10일~16일) 대비 30% 늘어난 것으로 나타났다.

신세계푸드 측은 매장에 굳이 방문하지 않더라도 원하는 날짜와 장소에서 제품을 수령할 수 있다는 점이 비대면 구매를 선호하는 소비자들의 만족도를 높였다고 분석했다. 또 일반적인 급속 냉동 디저트와 달리 해동 후에도 식감과 향이 그대로 유지되고, 썰었을 때 쉽게 부서지지 않도록 독자적인 제조법을 통해 개발한 점도 인기 요인으로 꼽혔다.

베키아에누보 크레마롤 블랑은 부드러운 케이크 시트 안에 국내산 생크림과 연유로 만든 크림을 가득 채워 넣어 진하고 고소한 풍미를 즐길 수 있는 제품이다. 특히 크림의 유분과 수분이 시트에 고루 퍼질 수 있도록 낮은 온도에서 숙성해 더욱 쫀득한 식감이 특징이다. 온라인 몰 G마켓, 11번가, 옥션, 홈앤쇼핑 등에서 판매되며, 가격은 2만3900원(360g)이다.

이와 함께 추석 명절에도 지인들과 간편하게 홈디저트를 주고받을 수 있도록 ‘베키아에누보 크레마롤 블랑’, ‘크레마 데 카스텔라 녹차’, ‘크레마 데 카스텔라 화이트’ 등 3종으로 구성된 추석 선물세트도 온라인몰을 통해 판매한다.

