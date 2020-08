속보[아시아경제 허미담 기자] 서울 광화문 정부서울청사 별관 외교부에서 코로나19 확진자 1명이 추가 발생했다.

행정안전부 정부청사관리본부와 외교부는 외교부 소속 A씨가 31일 코로나19 확진 판정을 받았다고 밝혔다.

A씨는 제주도 게스트하우스 관련 감염으로 추정됐다.

정부청사관리본부 서울청사관리소는 A씨가 근무하는 별관 9층 사무실을 일시 폐쇄하고 긴급 방역을 진행했으며 접촉자를 파악하고 있다.

