경찰, '친부 흉기 살해' 30대 남성 검거

[아시아경제 정동훈 기자]경찰이 친아버지를 흉기로 살해하고 도주한 30대 남성을 붙잡았다.

서울 마포경찰서는 존속살해 혐의를 받는 30대 남성 박모씨에 대해 구속영장을 신청했다고 31일 밝혔다.

박씨는 지난 23일 서울 마포구의 한 다세대주택에서 아버지를 흉기로 살해했다. 살해 직후 박씨는 도주했고 사건 후 이틀이 지난 25일 박씨의 형이 숨져있는 아버지를 발견하고 경찰에 신고했다.

경찰은 폐쇄회로(CC)TV 등을 토대로 박씨를 용의자로 특정했다. 이후 지난 29일 경북 모처에서 박씨를 체포했다. 조사 과정에서 박씨는 혐의 관련 진술을 일절 거부한 것으로 전해졌다.

당초 박씨는 이날 오전 서울서부지법에서 열리는 영장실질심사에 출석할 예정이었으나, 경련 증세를 보여 인근 병원으로 이송됐다. 경찰 관계자는 "자세한 범행 경위와 동기를 조사하고 있다"며 "치료 경과를 봐서 조만간 다시 영장심사에 넘길 예정"이라고 전했다.

