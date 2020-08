순환 재택근무에서 전사 재택근무로 변경

엔씨소프트는 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 재확산 추세에 따라 다음 달 1일부터 전사 재택근무제를 시행한다고 31일 밝혔다.

엔씨 관계자는 "정부의 사회적 거리두기 2.5단계 격상과 서울·수도권 지역 방역활동 강화에 맞춰 직원들의 건강과 안전을 위한 결정"이라고 전했다.

이달 초 수도권 지역을 중심으로 코로나19 확진자가 늘어나자 엔씨는 지난 18일부터 순환 재택근무제를 운영해왔다. 순환 재택근무제 시행 첫째 주는 일주일에 하루, 두 번째 주부턴 이틀 재택근무를 하는 방식이었다.

