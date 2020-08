포천 미군 장갑차 추돌 사고, 주한미군 "희생자 애도…훈련 일시 중단"

[아시아경제 임철영 기자] 주한미군이 경기도 포천에서 발생한 미군 장갑차와 민간 SUV 차량 추돌 사고와 관련해 애도를 표하고 일시적으로 해당 지역에서 훈련을 중단한다고 밝혔다.

주한미군사령부는 31일 "비극적 사고로 사망한 민간인 가족에게 조의를 표한다"면서 "미군은 한국 정부의 조사에 협조하겠다"고 밝혔다. 이어 "미군은 희생자를 애도하면서 일시적으로 해당 지역의 훈련을 중단한다"고 덧붙였다.

이날 경찰에 따르면 30일 오후 9시 30분께 포천시 미8군 로드리게스 사격장(영평사격장) 인근 영로대교에서 SUV가 미군 장갑차를 추돌했다. 이 사고로 SUV에 타고 있던 50대 4명(여성 2명, 남성 2명)이 크게 다쳐 병원으로 옮겨져 심폐소생술을 받았지만 끝내 숨졌다. 장갑차에 타고 있던 미군 1명은 가벼운 상처를 입어 병원으로 이송됐다.

SUV 차량은 사고 당시 충격으로 엔진 부분은 형체를 알 수 없을 정도로 파손됐고, 장갑차도 역시 오른쪽 무한궤도가 이탈했다. 사고가 난 도로는 로드리게스 사격장과 인접한 길로 야간에도 주한미군 궤도차량이 이동하는 곳으로 알려졌다.

임철영 기자 cylim@asiae.co.kr