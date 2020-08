조은산 vs 림태주 갑론을박에…진중권 "재밌네 이것이 풍류"

[아시아경제 김슬기 인턴기자] 진중권 전 동양대 교수가 청와대 청원 게시판에 '시무 7조' 글을 올려 화제가 된 '진인(塵人) 조은산'과 림태주 시인의 논쟁을 두고 "이것이 풍류"라고 했다.

진 전 교수는 31일 자신의 페이스북에 올린 글에서 "재미있다. 싸움을 이렇게 하면 풍류가 있잖아. 두 분, 수고하셨다"라며 이같이 말했다.

앞서 림태주는 지난 28일 자신의 페이스북에 '시무 7조 상소에 답한다'라며 '시무 7조' 청원에 반박하는 글을 게재했다.

림태주는 "너의 문장은 화려하였으나 부실하였고, 충의를 흉내 내었으나 삿되었다.(보기에 하는 행동이 바르지 못하고 나쁘다)"면서 "너는 헌법을 들먹였고 탕평을 들먹였고 임금의 수신을 논하였다"라고 지적했다.

이어 "언뜻 그럴듯했으나 호도하고 있었고, 유창했으나 혹세무민하고 있었다. 편파에 갇혀서 졸렬하고 억지스러웠다. 나의 진실과 너의 진실은 너무 멀어서 애달팠다"라고 적었다.

그러면서 "아직도 흑과 백만 있는 세상을 원하느냐. 일사불란하지 않고 편전에서 분분하고, 국회에서 분분하고, 저잣거리에서 분분한, 그 활짝 핀 의견들이 지금의 헌법이 원하는 것 아니겠느냐"라며 "너는 백성의 욕망을 인정하라고 하였다. 너의 그 백성은 어느 백성이냐. 가지고도 더 가지려고 탐욕에 눈먼 자들을 백성이라는 이름으로 퉁 치는 것이냐"라고 비판했다.

그러자 조 씨는 30일 자신의 블로그에 올린 글에서 "너의 글은 아름답지만, 그 안의 것은 흉하다"라며 림태주에 반박했다.

조 씨는 "나는 정직한 부모님의 신념 아래 스스로 벌어먹었다. 그러나 가진 자를 탓하며 '더 내놓으라' 아우성치지 않았고 남의 것을 탐하지 않았다"라며 "나는 나의 순수했던 가난이 자랑스러워 힘껏 소리 높여 고한다. 비켜라, 강건한 양에게 목동 따위는 필요없다"라고 했다.

