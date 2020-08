김종인 "與 신임 지도부, 여야 협력 원만히 이끌어달라"

[아시아경제 김혜민 기자] 김종인 미래통합당 비상대책위원장은 31일 더불어민주당 신임 지도부를 향해 협치를 당부했다.

김 위원장은 이날 오전 국회에서 비대위 회의를 열고 "문재인 대통령이 협치의 마중물이 되라고 말씀하신 걸로 안다"며 이 같이 요청했다.

그는 "지난 개원부터 시작해서 여야 대치가 국민 눈살을 찌푸리게 했다"며 "새로운 집행부는 정기국회를 맞이해 여야 협력이 원만하게 이뤄지도록 노력을 해주길 당부드린다"고 말했다.

김 위원장은 이어 "정부의 각종 정책 실패로 국민들 분노가 경지에 도달했다. 특히 부동산 정책 실패가 국민들에게 엄청난 분노를 촉발했고 아직도 지속되고 있다는 점을 명심해달라"며 "이를 비롯해 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 극복 위해 여야 협조가 필요한 시기"라고 강조했다.

그는 다시 한 번 정부와 의료진 간 충돌을 우려했다. 김 위원장은 "다시 한 번 정부에게 요청한다. 지금 코로나는 대통령 말씀대로 과학 만이 해결할 수 있고, 그렇다면 반드시 의료 종사자들이 이걸 해결해야 한다"며 "무엇보다 의료 봉사자들이 편안한 마음으로 코로나 극복에 전력다할 수 있는 여건을 조성해주는 것이 중요한 과제"라고 지적했다.

김 위원장은 "최근 문제가 되고 있는 공공의료 대학 설립, 의과대학 정원 증대 등은 코로나를 극복한 다음에 원점에서부터 의료계와 정부가 협의해 해결하는 방향으로 나갈 수 있도록 해달라"고 촉구했다.

김혜민 기자 hmin@asiae.co.kr