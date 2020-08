[아시아경제 영남취재본부 박동욱 기자] 30일 밤 11시11분께 경북 칠곡군 기산면 경북과학대학교 기숙사 건물 6층 세면장에서 불이 났다.

이 불로 기숙사에 있던 30여명의 학생이 대피하는 과정에서 3명이 연기를 흡입해 병원으로 이송됐다. 불은 기숙사 직원 등에 의해 10여분 만에 자체 진화됐다.

경찰과 소방당국은 세면장에 있던 전기 콘센트에서 처음 연기가 났다는 목격자 진술 등을 바탕으로 자세한 화재 원인을 조사중이다.

영남취재본부 박동욱 기자 pdw1201@asiae.co.kr