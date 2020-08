'1만원 할인' 알뜰폰 전용할인카드 내일 출시…종합포털도 오픈

[아시아경제 조슬기나 기자] 알뜰폰 이용자들이 월 최대 1만5000원의 통신요금을 할인받을 수 있는 전용 카드가 1일 국민카드와 우체국카드에서 출시된다. 같은 날 국내 16개 알뜰폰 사업자의 요금제를 한 눈에 비교하고 단말기 구입까지 원스톱으로 할 수 있는 종합포털도 오픈한다.

31일 과학기술정보통신부에 따르면 이는 '알뜰폰 활성화 대책'의 일환으로 ▲소비자가 손 쉽게 맞춤형 통신요금을 선택함으로써 통신비 부담을 낮출 수 있게 하고 ▲자신에게 맞는 자급제 단말기를 선택할 수 있도록 '알뜰폰'과 '자급제 폰'의 결합을 대폭 강화한 것이 특징이다.

먼저 과기정통부는 알뜰폰 종합포털인 '알뜰폰 허브(알뜰폰.kr)'를 전면 개편해 1일 오픈한다. 포털 내에서 이용자들이 사용하길 원하는 데이터, 음성, 문자 사용량 범위를 직접 설정하여 알뜰폰 사업자들의 요금제를 비교·검색하고, 맞춤형 요금제를 가입할 수 있도록 편리성을 높였다. 또한 단말기 제조사의 신규 자급제 단말기 사이트, 주요 중고단말기 판매사이트 등과 연계해 단말기 구입도 가능하도록 했다.

같은 날 국민카드와 우체국 카드는 전체 알뜰폰을 대상으로 '알뜰폰 전용할인카드'를 출시한다. 카드 이용실적에 따라 1만~1만5000원의 통신 요금을 할인받을 수 있게 된다. 롯데카드 역시 10월 중 전용할인카드를 선보일 예정이다. 과기정통부는 알뜰폰허브 첫 화면과 개통신청 페이지에도 전용할인카드 정보가 함께 배치돼 이용자들이 손쉽게 요금할인 혜택을 선택할 수 있도록 했다.

과기정통부 관계자는 "이번 알뜰폰허브 오픈을 통해 이용자들이 맞춤형 요금제와 단말기를 한번에 검색하고 구매할 수 있게 되면서 알뜰폰 이용접근성이 향상되고 통신비 부담도 경감될 것으로 기대한다"고 밝혔다.

향후 알뜰폰허브 입점 사업자를 지속 확대해나가는 한편, 카카오페이, 패스(PASS)앱 등 비대면 인증수단을 알뜰폰허브에도 적용해 비대면 서비스를 확대 지원한다는 계획이다.

