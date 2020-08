이마트24, 9월 한달간 마스크 '1+1' 할인 판매

[아시아경제 임혜선 기자] 이마트24가 마스크 할인 판매에 나선다.

이마트24는 9월 1일부터 30일까지 KF94 아이원에어포레스트방역마스크를 1+1으로 판매한다. 3입 6000원인 상품을 1+1으로 판매함에 따라 고객들은 이마트24에서 개당 1000원으로 KF94 마스크를 구매하는 셈이다.

또, 8월에 이어 9월에도 '에브리데이' 3중필터 1회용 마스크 4종(백색·흑색·소형백색·소형캐릭터)에 대해 1+1 판매를 이어간다. 에브리데이 4종은 각 10입 6000원이다.

이마트24는 마스크가 코로나19 확산 예방에 아주 중요한 역할을 하는 만큼 고객들의 알뜰한 구매를 위해 이번 행사를 준비했다.

7월과 8월 얇은마스크 1+1만 진행하다가, 최근 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 재확산으로 KF80·94를 찾는 고객이 늘어나면서 KF94 마스크도 1+1으로 판매하게 된 것이다.

실제로, 이마트24가 8월 16일부터 27일까지 마스크 매출을 확인 한 결과 직전 동기간 대비 얇은 마스크가 35% 증가했으며, KF80·KF94 마스크는 71% 증가한 것으로 나타났다.

이마트24 비식품팀 김성호 팀장은 “그동안 얇은 마스크를 찾는 고객이 많았지만, 코로나19 재확산 분위기에 무더운 날씨에도 다시 KF80·KF94 마스크를 찾는 고객이 늘고 있다”며 “고객들이 이마트24에서 알뜰하게 구입할 수 있도록, KF94 마스크와 얇은 1회용 마스크 모두 1+1판매를 진행한다”고 전했다.

