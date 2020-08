서아프리카 해상서 한국인 선원 2명 피랍…외교부 비상대책반 구성(종합)

[아시아경제 이관주 기자] 서부 아프리카 가나 앞바다에서 한국인 선원 2명이 탑승한 선박이 28일(현지시간) 무장 세력의 공격을 받은 것으로 전해졌다.

영국 해상정보회사 '드라이어드 글로벌'과 외교부 등에 따르면 28일 오전 7시30분께 토고 로메항 남쪽으로 약 200㎞ 떨어진 해역에서 참치 조업 중이던 가나 국적 어선 'AP703'호가 무장 세력의 공격을 받았다.

이 어선에는 한국인 선원 2명을 포함해 48명이 승선해 있던 것으로 전해졌다.

무장세력은 이 가운데 한국인 선원 2명만 다른 선박으로 옮겨 태운 뒤 나이지리아 방면으로 도주한 것으로 알려졌다. 이 무장 세력의 인원과 소재 등은 아직 정확하게 파악되지 않았다.

외교부는 재외국민보호대책본부를 구성하는 한편 해당 공관에는 비상대책반을 구성했다. 외교부는 "가나·나이지리아 등 당국과 긴밀한 공조를 통해 피랍 선원 석방을 위해 총력을 기울여나갈 것"이라고 말했다.

서부 아프리카 해상에서 한국인 피랍 사건이 벌어진 것은 두 달 만이다. 앞서 6월24일에도 서아프리카 베냉 코토누 항구로부터 약 111㎞ 떨어진 해상에서 조업 중이던 '파노피 프런티어'호에 승선해 있던 한국인 선원 5명이 무장 세력의 공격을 받은 뒤 납치됐었다. 이들은 지난달 24일 나이지리아 남부지역에서 풀려난 뒤 이달 23일 귀국했다.

토고와 가나 해역을 포함한 기니만 일대는 우리 정부가 지난달 3일 '해적 고위험 해역'으로 설정하고 해외공관, 선주 등을 통해 조업 중단을 권고한 곳이다. 강경화 외교부 장관은 26일 나이지리아 외교장관과의 전화통화에서 서아프리카 해상안보 강화를 위한 나이지리아 측의 적극적인 대응을 촉구하기도 했다.

