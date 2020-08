"이사한지 3일"…'나혼자산다' 헨리, '드림하우스'에서 보낸 일상

[아시아경제 박희은 인턴기자] '나 혼자 산다' 헨리가 이사한 새집에서 보낸 일상을 공개했다.

28일 방송된 MBC '나 혼자 산다'에서 헨리는 이사한 집에 대해 "2월부터 집을 찾다가 3일 전에 이사했다. 드디어 나의 드림 하우스를 찾았다"고 밝혔다. 아울러 그는 "아직 자세한 인테리어는 안 했지만 공장 느낌"이라고 전했다.

이날 공개된 헨리의 집 거실에는 의상이 편집숍처럼 진열돼 있었다. 그는 "매번 옷을 갈아입을 때마다 쇼핑하는 느낌"이라고 전했다.

또 화장실은 온통 거울로 둘러싸였으며, 문 뒤에는 수납공간과 화장대가 숨겨져 있었다. 더불어 지하로 내려가면 라운지, 주방, 헬스장, 작업실, 녹음실 등이 자리하고 있었다. 넓은 지하 공간을 두고 헨리는 "이 집에서 가장 마음에 들었던 부분"이라고 전했다.

헨리는 "필요한 게 다 있다. 예전에는 새벽에 음악 파일을 보내기 위해 직접 운전해서 갔다면, 지금은 그냥 내려가면 된다"고 설명했다.

특히 이날 헨리는 허전한 작업실 벽면을 꾸미기 위해 '펜듈럼 페인팅'(진자나 흔들리는 추 등의 연속적인 움직임으로 그리는 기법)에 도전했다. 계속된 실수에도 불구하고 끝까지 작품을 완성한 그는 그림에 이름까지 붙여주며 만족하는 모습을 보였다.

이후 헨리는 육회 만들기에 도전했다. 헨리는 능숙한 요리 실력으로 채 썬 고기와, 달걀 노른자를 한 접시에 담아 육회를 완성했다.

이어 집안을 누비던 헨리는 유리잔과 비닐, 쓰레기통, 자전거 벨 소리를 동원해 소리를 하나씩 만들고는 '루프 스테이션'으로 색다른 음악을 완성해 '방구석 콘서트'를 선보였다.

헨리의 하루를 본 스튜디오에서는 "집에 있어도 심심하지 않겠다"며 감탄했다.

박희은 인턴기자 aaa341717@asiae.co.kr