하태경 "러시아 선원 하선 금지해야…변형 코로나 전파력 더 강해"

[아시아경제 이지은 기자] 하태경 미래통합당 의원이 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 슈퍼 전파자인 러시아 선원의 하선을 전면 금지하라고 목소리를 높였다.

하 의원은 29일 페이스북에서 "정부가 광화문에만 집중하는 사이 부산에서는 러시아 선원발 신형 코로나가 집단감염 제1 원인이 됐다"며 이같이 주장했다.

그는 "러시아발 코로나는 최초 코로나19에서 변형된 것으로 기존보다 전파력이 훨씬 세다"며 "이 변형된 신종 코로나가 확산되면 국민이 입을 피해는 걷잡을 수 없을 것"이라고 지적했다.

하 의원은 "러시아 선원들이 위조된 유전자증폭(PCR) 인증서를 제출했을 가능성이 높아 더더욱 하선금지가 필요하다"며 "최근 부산에 입항한 러시아 선박 카람호에서 코로나 확진자가 나왔는데 이 선박은 출항 전 PCR인증서를 받았다"고 강조했다.

이어 "본 의원실이 확인한 바에 따르면 질본도 위조 가능성을 전혀 배제하지 않고 있었다"고 덧붙였다.

그는 "감염병자 등에 한해 하선을 금지하는 출입국관리법에 따라 얼마든지 러시아 선원의 하선 금지가 가능하다"며 "과하다 싶을 정도로 강력히 대응해야 국민의 생명과 안전을 지킬 수 있다"고 말했다.

