속보[아시아경제 한승곤 기자] 신종코로나 바이러스 감염증(코로나19) 확진자가 28일 밤사이 광주와 전남에서 각각 5명과 6명이 추가돼 이날 하루 동안 광주·전남에서 모두 29명의 확진자가 발생했다.

29일 광주시와 전남도에 따르면 전날 밤사이 광주에서는 5명이 진단검사에서 양성판정을 받고 358∼362번 확진자로 등록됐다. 광주 성림침례교회 관련 2명, 서울 강서구 204번 접촉자가 3명이다.

광주에서는 26일 39명·27일 17명·28일 15명 등 매일 10명 이상의 지역 사회 내 감염이 계속되고 있다. 전남에서도 전날 밤사이 6명의 추가 확진자(전남 129∼134번)가 나왔다.

