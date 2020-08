美 카지노·코라콜라도 대규모 감원 대열 합류

[아시아경제 뉴욕=백종민 특파원] 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 사태 재확산으로 인해 미국의 주요 기업들이 연이어감원을 발표하고 있다.

월스트리트저널에 따르면 카지노로 유명한 MGM 리조트 인터내셔널은 28일(현지시간) 미국에서만 1만8000명을 일시해고한다고 발표했다. 빌 혼버클 MGM 리조트 최고경영자(CEO)는 이날 일시해고 대상 직원들에게 편지를 보내 이런 사실을 통보했다.

이번 조치로 연초 기준 MGM 리조트의 미국내 채용 인력 6만8000명 중 25% 이상이 일자리를 잃게됐다.

MGM리조트 외에도 여행과 항공, 레저업계에서 대기업의 감원이 이어지고 있다. 아메리칸항공이 1만9000명을, 델타항공이 조종사 1941명을 각각 일시해고하겠다고 최근 발표했다.

코카콜라도 이날 미국, 캐나다, 푸에르 토리코에서 4000명을 대상으로 자발적 퇴직을 유도하고, 이후 전세계적으로 비자발적 인력 감축에 나선다고 밝혔다. 코카콜라의 전세계 직원 수는 8만6200명에 이른다.

