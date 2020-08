[아시아경제 이민지 기자] 중앙오션 중앙오션 054180 | 코스닥 증권정보 현재가 1,820 전일대비 10 등락률 +0.55% 거래량 3,678,287 전일가 1,810 2020.08.28 15:30 장마감 관련기사 중앙오션, 증자 대금 50억 납입 완료…"바이오 신사업 속도"“아직도 추천주를 돈내고 받으세요?”중앙오션, 메디콕스로 사명 변경 close 은 28일 120억원규모로 메콕스큐어메드 주식 100만8332주를 양수하기로 결정했다고 공시했다.

이는 자기자본대비 44.42%에 해당하는 것으로 양수 후 지분비율은 39.14%다. 회사 측은 “사업다각화를 위해 양수를 결정했다”고 밝혔다.

