[아시아경제 이민지 기자] 캐리소프트 캐리소프트 317530 | 코스닥 증권정보 현재가 5,350 전일대비 625 등락률 +13.23% 거래량 963,888 전일가 4,725 2020.08.28 15:30 장마감 관련기사 올해 IPO 공모액 4兆 육박…작년보다 1兆 ↑“해빙모드” 불확실성 해소.. 최고 3배까지 안전하게[특징주]캐리소프트, 한한령 해제시 중국 키즈콘텐츠 성장…최저가 기록 후 반등 close 는 어웨이크플러스가 제기한 손해배상 소송에 대해 "서울중앙지방법원이 원고의 청구를 모두 기각했다”며 “원고 패소로 일단락됨에 따라 어웨이크플러스와의 소송 불확실성은 모두 해소됐다”고 28일 공시했다.

