주호영 "사법감독특위 구성해 검찰권력 사유화 막아야"

[아시아경제 이지은 기자] 주호영 미래통합당 원내대표가 "정권의 검찰장악이 마무리됐다"며 "사법감독특위를 구성하고 검찰권력 사유화를 막아야 한다"고 말했다.

주 원내대표는 28일 페이스북을 통해 전날 진행된 검찰 중간간부 인사안에 대해 "이 정권은 정권에 충성하는 이들이 어떻게 보상을 받는지를 분명하게 보여줬다"고 평가하며 이같이 말했다.

그는 "처음에는 그저 '윤석열 힘빼기' 정도 하는 줄로만 알았더니, 검사장급 인사에 이어 중간간부급 인사, 평검사 인사에 이르기까지, 여차하면 청와대 앞에서 단체 충성서약이라도 받을 태세"라며 "이 정권은 온통 대한민국 검찰을 권력 앞에 가지런히 줄세우기를 시도하고 있다"고 말했다.

주 원내대표는 "한동훈 검사장을 이른바 '검언유착' 사건에 엮어넣으려던 정진웅 서울중앙지검 형사1부장은 광주지검 차장으로 영전하고, 오히려 그를 감찰하던 정진기 서울고검 감찰부장은 대구고검 검사로 전보조치 됐다"며 "'유재수 감찰무마 의혹 사건', '울산시장 선거개입 청와대 하명수사 의혹 사건'을 수사하던 서울중앙지검 형사6부장과 공공수사2부장은 각각 수원지검과 대구지검으로 전보됐다"고 지적했다.

이어 "자신의 소셜네트워크서비스(SNS)에 고 박원순 서울시장 사진을 올려가며 피해자를 조롱하고, 뜬금없이 김정숙 여사 사진도 올려가며 '진정성과 순수함이 느껴진다'고 칭송하던 진혜원 대구지검 부부장검사는 돌연 '추미애 (법무부 장관) 아들 의혹 사건'을 수사하는 서울동부지검으로 발령이 났다"고 덧붙였다.

주 원내대표는 "검찰은 온전하게 이 정권의 소유물이 되고 말았다"며 "국가권력의 한 축인 사법체계가 흔들린다면, 입법부 국회라도 나서서 사법감독특위를 구성하고 사법시스템을 흔들고 있는 부조리와 불합리들을 바로잡아 나가야 할 것"이라고 강조했다.

그는 "대통령 특별감찰관은 여전히 모르쇠로 일관하면서, 검찰권력을 사유화하고 공수처 설치까지 강행하고 있는 정권"이라며 "그래봤자 이 정권의 임기는 2022년 5월까지"라고 꼬집었다.

이지은 기자 leezn@asiae.co.kr