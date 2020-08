[아시아경제 이정윤 기자] 서울 강남 역삼역에서 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 확진 판정을 받은 70대 여성이 등장해 시민들이 대피하는 소동이 발생했다.

28일 소방에 따르면 이날 낮 12시 28분께 A(77·여)씨가 지하철 2호선 역삼역 출구에서 "내가 코로나 환자다"라고 소리쳤고 일대 시민들이 대피하며 소란이 빚어졌다.

소방 관계자는 "A씨가 이날 오전 코로나19 확진 판정을 받은 것으로 확인했다"면서 "현재 보건소의 요청으로 자택으로 이송했다"고 밝혔다.

