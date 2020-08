미래에셋대우, 해외주식 파워종목 검색 서비스 출시

국내 증권사 최초로 미국·중국·홍콩·한국을 포함한 4개국 8개 거래소 제공

국내 주식 종목검색 보다 편리하고 빠른 파워종목 검색 환경 제공

[아시아경제 송화정 기자]미래에셋대우는 국내 증권사 최초로 미국, 중국, 홍콩, 한국을 포함한 4개국, 8개 거래소에 대한 해외주식 파워종목 검색 서비스를 제공한다고 28일 밝혔다.

해외주식 파워종목 검색 서비스는 시세분석, 캔들분석, 기술적지표, 기본적분석 등 다양한 분석 툴을 활용하여 본인의 매매 스타일에 적합한 조건으로 종목을 검색할 수 있는 서비스다.

특히 투자환경이 모바일로 변화하고 있는 시점에 홈트레이딩시스템(HTS·카이로스)에서 작성한 투자자들의 종목검색 전략식을 모바일트레이딩시스템(MTS·m.Global)에서도 사용할 수 있도록 구현한 것이 큰 특징이다.

또한 미래에셋대우는 별도 신청 절차 없이 누구나 15분 지연 시세로 종목 검색을 할 수 있도록 서비스를 제공하고 있으며 종목검색 서비스에 익숙하지 않는 투자자들을 위해 쉽게 종목 검색이 가능한 추천전략 및 차트, 추세·캔들 패턴 등 다양한 서비스를 추가했다.

미래에셋대우 관계자는 “해외주식에 대한 투자자들의 관심이 높아지고 있어 해당 서비스를 출시하게 됐다”며 “지난 7월부터 전 고객에게 해외지수를 실시간으로 제공하고 있으며 추후 스마트 종목 검색 등 해외주식 관련 다양한 서비스가 추가될 예정”이라고 말했다.

