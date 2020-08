[아시아경제 문채석 기자]

다음달 1일자.

◆팀장급

▶첨단방사선연구소(정읍) 기획관리팀장 권희정 ▶첨단방사선연구소(정읍) 대외협력팀장 오주현 ▶연구기획팀장 전은주

