집단휴진 속 부산서 울산까지 … 응급실 찾아 헤맨 40대 결국 사망

[아시아경제 조인경 기자] 대한의사협회의 집단휴진이 사흘째 계속되고 있는 가운데 부산에서 약물을 마신 40대가 응급처치를 받을 병원을 찾지 못해 울산까지 이송돼 치료를 받다 숨지는 일이 발생했다.

28일 부산소방재난본부와 경찰 등에 따르면, 지난 26일 오후 11시23분 부산 북구에서 한 남성(47)이 약물을 마셔 위독하다는 신고가 119에 접수됐다. 앞서 음주단속에 적발된 이 남성은 경찰관과 치안센터로 임의 동행하던 도중 볼 일이 있다며 집에 들렀다가 갑자기 살충제로 추정되는 약물을 마신 것으로 알려졌다.

119구급대원은 이 남성에게 위세척 등의 처치를 해 줄 병원을 찾았지만 대부분 해당 전문의가 없다는 답변을 들었다.

그 사이 남성은 심정지 상태에 빠졌고, 부산 북구 한 병원에서 응급처치를 받아 겨우 심장 박동을 회복했지만 약물중독 증세를 치료할 병원은 찾을 수 없었다.

119구급대가 다시 1시간20여분간 부산과 경남 지역 대학병원 6곳, 2차 의료기관 7곳에 20여차례 이송 가능 여부를 물었지만, 치료 인력이 없다는 답변만 돌아왔다. 구급대는 결국 27일 오전 1시2분 중앙구급상황관리센터를 통해 치료를 받을 수 있는 병원을 확인한 뒤 남성을 부산이 아닌 울산대병원 응급실로 이송했다.

하지만 신속한 응급처치를 받지 못한 채 길에서 3시간 가량을 허비한 탓에 이 남성은 중태에 빠졌고, 중환자실에서 치료를 받던 중 27일 오후 끝내 사망했다.

부산북부경찰서 관계자는 "직접적인 사망 원인이 농약이 맞는지 여부 등을 확인하고 있다"고 전했다.

조인경 기자 ikjo@asiae.co.kr