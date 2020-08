정 총리 "거리두기 2단계 1주 연장…음식점·카페 운영시간 제한 논의"상보

[아시아경제 이광호 기자]정세균 국무총리는 28일 "정부는 주말에 종료되는 수도권의 2단계 거리두기를 한주 더 연장하되, 보다 강력한 방역조치를 추가하고자 한다"며 "음식점·카페 등 우리가 일상에서 가장 많이 이용하는 업소의 영업방식과 운영시간을 제한하는 방안을 논의한다"고 말했다.

정 총리는 이날 정부서울청사에서 열린 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 대응 중앙재난안전대책본부(중대본) 회의에서 이 같이 밝혔다.

정 총리는 "주말이 다가왔다. 수도권을 포함해 부산, 충남 등지에서 비대면 예배를 의무화하고 있음에도 지난 주말에 2000여 곳 가까운 교회가 대면예배를 강행했다"며 "성도들과 이웃의 안전을 위해 교회 스스로 방역지침에 협조해 주실 것을 다시 한번 요청드린다"고 당부했다.

이어 "해당 지방자치단체는 이번 일요일 비대면 예배 여부를 철저히 점검하고, 행정명령 위반행위에 대해서는 엄정하게 조치해 주시기 바란다"고 지시했다.

아울러 "국민들께서도 이번 주말부터는 필수적인 경제활동이 아니면 가급적 집안에 머물러 주시고 사람들과의 접촉을 최대한 자제해 달라"고 덧붙였다.

정 총리는 "엄중한 위기상황에서 전공의협의회의 무기한 업무중단이 일주일을 넘기면서 응급실, 수술실, 중환자실 등 촌각을 다투는 의료현장이 점차 멈춰가고 있디"며 "어제 부산에서는 약물중독환자가 인근 대학병원 등 10곳의 응급실로부터 치료를 거절당한 채 심정지 상태에 빠졌다가 가까스로 회복한 후, 3시간여만에 울산의 한 대학병원으로 이송됐다"고 지적했다.

그러면서 "정부가 손발이 묶인 병원을 대체할 수는 없겠지만, 초유의 사태로 곤경에 처한 환자들의 목소리를 듣고 가능한 지원에 나서야 하겠다"며 "보건복지부 등 관계부처는 뜻을 같이하는 민간단체와 협력해 피해환자의 애로를 접수하고 의료적·법률적 지원을 해드리는 '집단휴진 피해 신고·지원 센터'를 조속히 가동해 달라"고 주문했다.

또한 "전공의들은 위기에 처한 환자를 더 이상 외면하지 말고 즉시 제자리로 돌아와 달라"고 언급했다.

