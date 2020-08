LG전자, 인스타뷰·컨버터블 냉장고 유럽 출시

9월 스웨덴 시작 20여개국 선봬

IFA, 3D 가상 전시장 통해 소개

[아시아경제 이동우 기자] LG전자는 인스타뷰 냉장고와 컨버터블 냉장고를 유럽에 출시한다고 28일 밝혔다. 다음달 말 스웨덴을 시작으로 내년 상반기까지 영국, 프랑스, 이태리 등 유럽 20여 국가에 순차적으로 선보일 계획이다.

LG 인스타뷰 냉장고는 569ℓ 용량의 상냉장·하냉동 제품으로 물과 얼음이 나오는 디스펜서를 갖췄다. 제품 아래쪽 냉동칸에서 지름 약 5cm의 구형 얼음인 크래프트 아이스를, 위쪽 얼음 디스펜서에서는 각얼음과 조각얼음을 만들 수 있다.

제품의 ‘UVnano’ 기능은 주기적으로 UV(자외선) LED을 사용해 정수된 물이 나오는 출수구의 박테리아를 99.99% 살균한다. 직접 버튼을 눌러 살균할 수 있다. 이 기능은 글로벌 시험인증기관인 TUV 라인란드가 시험한 결과 대장균, 황색포도상구균, 녹농균을 99.99% 제거한다.

LG 컨버터블 냉장고는 386ℓ 용량의 냉장전용 제품과 324ℓ 용량의 냉동전용 제품 등 두 종류다. 여러 칸에 다양한 식재료를 효율적으로 나눠 보관할 수 있도록 해준다. 제품은 한 대만 구입해 설치 가능하지만 두 대를 나란히 이어 붙이면 하나의 제품처럼 보이는 효과가 있다.

냉장고 신제품 2종은 차별화된 냉장 성능을 갖췄다. ‘24시간 자동정온’ 기능은 냉장고 내부를 설정온도 기준 ±0.5도 이내로 유지시켜 냉장고 안에 있는 음식을 오랫동안 신선하게 보관할 수 있도록 도와준다. ‘도어쿨링+’ 기능은 냉장칸 맨 위쪽에서 나오는 강력한 냉기가 냉장고 도어까지 고르게 냉각시킨다.

LG전자 냉장고의 차별화된 핵심부품인 '인버터 리니어 컴프레서'를 탑재했다. 모터가 회전 대신 직선운동을 하는 리니어 컴프레서는 동력을 전달하는 과정에서 에너지 손실이 적어 일반 컴프레서보다 에너지 효율이 뛰어나다. 모터의 속도를 자유자재로 구현하는 인버터 기술을 적용해 냉장고를 정밀하게 제어할 수 있다. 일반 컴프레서에 비해 구조가 단순해 내구성도 뛰어나다.

LG전자는 다음달 초 독일 베를린에서 열리는 국제가전전시회(IFA) 2020에 맞춰 준비한 3D 가상 전시장에서 냉장고 신제품 2종을 소개할 예정이다. 누구나 PC나 모바일로 글로벌 웹사이트에 접속해 체험할 수 있다.

윤경석 H&A사업본부 키친어플라이언스사업부장(부사장)은 “해외 고객들의 다양한 라이프스타일을 고려해 주요 기능들을 차별화한 신제품으로 해외 시장 공략을 강화할 것”이라고 말했다.

