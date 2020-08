[e공시 눈에 띄네] 코스닥-27일

<장 종료 후 주요 공시>

◆ 좋은사람들 좋은사람들 033340 | 코스닥 증권정보 현재가 1,585 전일대비 65 등락률 -3.94% 거래량 876,702 전일가 1,650 2020.08.27 15:30 장중(20분지연) 관련기사 좋은사람들, 남북경협 테마 상승세에 7.44% ↑좋은사람들 "노조 주장 '라임사태 관련설' 사실 무근" [특징주]대북 관련주 일제히 강세 close = 21만732주(총 3억4770만7800원) 규모의 자기주식 처분 결정.

◆ 아리온 아리온 058220 | 코스닥 증권정보 현재가 275 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 275 2020.08.27 00:00 장중(20분지연) 관련기사 아리온 "96.67% 비율 감자 결정"[e공시 눈에 띄네] 코스닥-25일[e공시 눈에 띄네] 코스닥-18일 close = 결손보전을 통한 재무구조 개선을 위해 보통주 30주를 1주로 무상병합하는 감자를 결정. 감자 비율은 96.67%.

◆ 아리온 아리온 058220 | 코스닥 증권정보 현재가 275 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 275 2020.08.27 00:00 장중(20분지연) 관련기사 아리온 "96.67% 비율 감자 결정"[e공시 눈에 띄네] 코스닥-25일[e공시 눈에 띄네] 코스닥-18일 close =채명진 대표 체제에서 이정필 대표 체제로 변경.

◆ 에이프로 에이프로 262260 | 코스닥 증권정보 현재가 38,250 전일대비 550 등락률 -1.42% 거래량 310,065 전일가 38,800 2020.08.27 15:30 장중(20분지연) 관련기사 에이프로 "에이프로세미콘 주식 60억에 추가취득"최고 경쟁률 3039대 1…국내 IPO시장 돌풍 8월 의무보유 주식 해제 대상…36개사 총 3억816만주 close = 종속회사 에이프로세미콘의 주식 119만주(총 59억5000만원)를 취득하기로 결정. 취득 후 지분율은 97.3%.

◆ 제일제강 제일제강 023440 | 코스닥 증권정보 현재가 1,710 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 41,381 전일가 1,710 2020.08.27 15:30 장중(20분지연) 관련기사 금호에이치티, 코오롱머티리얼 등 31개사 주식 의무보호예수 해제제일제강, 지난해 영업손실 33억원…전년比 적자전환제일제강 "대표이사 변경설, 법인등기부 등 확인 후 공시" close = 김덕겸·김영철·주식회사 코스틸이 수원지방법원 안산지원에 신주인수권부사채 발행금지 가처분 신청.

◆ 양지사 양지사 030960 | 코스닥 증권정보 현재가 9,240 전일대비 20 등락률 +0.22% 거래량 4,982 전일가 9,220 2020.08.27 15:15 장중(20분지연) 관련기사 양지사, 주당 50원 결산배당6월 22일 코스닥, 9.61p 오른 751.64 마감(1.30%↑)[e공시 눈에 띄네] 코스닥-8일 close = 보통주 1주당 50원의 현금배당 결정. 시가배당율은 0.48%.

◆거래소= 공시번복으로 팍스넷 팍스넷 038160 | 코스닥 증권정보 현재가 862 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 862 2020.08.27 00:00 장중(20분지연) 관련기사 [e공시 눈에 띄네]코스닥-3일팍스넷, 100억원 규모 3자배정 유상증자 철회[e공시 눈에 띄네]코스닥-17일 close 을 불성실공시법인으로 지정.

◆ 바이오리더스 바이오리더스 142760 | 코스닥 증권정보 현재가 8,400 전일대비 270 등락률 +3.32% 거래량 777,769 전일가 8,130 2020.08.27 15:30 장중(20분지연) 관련기사 바이오리더스, 백신/진단시약/방역(신종플루, AI 등) 테마 상승세에 9.16% ↑바이오리더스, 면역증진 건강기능식품 ‘면역엔 PGA-K’ 완판 기록“주식카톡방 완전무료 선언” 파격결정 close = 운영자금 및 채무상환자금 약 450억원 마련을 위해 822만6691주 유상증자 결정.

금보령 기자 gold@asiae.co.kr